Американский вице-президент заявил о разочаровании США из-за позиции ЕС по Украине

Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе выступления в институте MCC в Будапеште заявил, что США разочарованы позицией некоторых европейских стран по отношению к конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разочарованы многими политическими лидерами в Европе, поскольку они, похоже, не особо заинтересованы в урегулировании именно этого конфликта (российско-украинского конфликта. — «Газета.Ru»)», — поделился Вэнс.

8 апреля депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель заявил, что Европа может достичь большего в отношениях с Россией, если прислушается к рекомендациям президента РФ Владимира Путина.

Депутат призвал не забывать, что Россия является самой крупной в Европе по населению и территории.

Он также выступил против принципов холодной войны и призвал к диалогу на всех уровнях: культурном, общественном, образовательном, экономическом и политическом.

