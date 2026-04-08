От башни к концертному залу. Боевики из «Крокуса» планировали теракт в «Москва-Сити»

ТАСС: боевики отказались от атаки на «Москва-Сити» и выбрали «Крокус»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» изначально рассматривали в качестве цели одну из башен «Москва-Сити», однако отказались от этого варианта и переключились на концертный зал в Красногорске. По данным ТАСС, изначально они намеревались устроить два теракта, но впоследствии изменили свои планы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», изменили цель атаки по ходу подготовки: вместо одной из башен «Москва-Сити» исполнителям в итоге указали на концертный зал в подмосковном Красногорске. Как рассказал ТАСС участник судебного процесса, сначала боевикам отправили адрес здания в деловом центре для оценки, однако этот вариант они сочли неподходящим.

После этого, по его словам, куратор под псевдонимом Сайфулло, который скрывается за пределами России и объявлен в розыск, перенаправил группу на «Крокус».

Терактов могло быть два

Из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, также следует, что организаторы изначально готовили не одну атаку, а две. По версии следствия, второй теракт должен был произойти в Москве одновременно с нападением на «Крокус», однако от этого плана позже отказались.

Для него, как сообщалось ранее, собирались задействовать двух человек, тогда как на атаку в концертном зале — троих. Данных о том, где именно предполагалось совершить второе нападение и каким способом, нет.

«Но в результате него также планировалось убить много людей», — следует из материалов дела.

За неделю до событий, по информации агентства, куратор сообщил исполнителям, что в операции в «Крокусе» будет участвовать и Мухаммадсобир Файзов (внесен в РФ в перечень террористов), которого сначала собирались привлечь ко второй атаке.

Нападение на «Крокус»

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года — четверо нападавших открыли огонь по посетителям, а затем устроили поджог в зале. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, 336 получили ранения. В зоне опасности в тот момент находились не менее 1971 человека.

После нападения злоумышленники попытались уйти в сторону Украины, но их задержали в Брянской области и доставили в Москву. Позднее следствие установило и других причастных к атаке.

Спустя почти два года, 12 марта 2026-го, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по этому делу. Пожизненные сроки получили четверо исполнителей и 11 их пособников. Как запрашивала прокуратура, часть наказания им предстоит провести в тюрьме, остальное — в колонии особого режима.

Еще четверых фигурантов приговорили к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года. Всем осужденным назначили штрафы — от 500 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Кроме того, суд полностью удовлетворил 27 гражданских исков от потерпевших.

Апелляции сторон

Приговор по делу о теракте в «Крокус сити холле» уже обжалован — с заявлениями в апелляционную инстанцию обратились и осужденные, и потерпевшие. Как сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар, речь идет обо всех 19 фигурантах, признанных виновными, а также о пострадавших, чьи интересы представляет защита. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Фактически ни одна из сторон не согласилась с решением суда: осужденные считают наказание чрезмерным, тогда как потерпевшие — недостаточным. Кроме того, их представители настаивают на проведении дополнительных экспертиз — комплексной посмертной судебно-медицинской и психолого-психиатрической в отношении умерших после трагедии, а также аналогичных исследований для 10 пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Попытки самоубийства

После вынесения приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» стало известно о двух попытках суицида среди приговоренных к пожизненному лишению свободы. Одна из них закончилась гибелью.

По данным источников, Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в финансировании преступления, покончил с собой в СИЗО «Матросская Тишина». Джабраила Аушева, осужденного за незаконный оборот оружия и боеприпасов, врачам удалось спасти в пересыльной тюрьме «Красная Пресня».

Информацию о гибели заключенного подтвердили в ГУ ФСИН по Москве: произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего на место оперативно прибыл медик.

«На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что ЧП произошло 6 апреля в камере СИЗО-1, имя погибшего не раскрывается.

Следственный комитет проводит доследственную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Попытку суицида Аушева также подтвердили источники ТАСС. Адвокат потерпевших Людмила Айвар назвала достоверной эту информацию, отказавшись от комментариев ввиду профессиональной этики.

 
