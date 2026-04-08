В МИД РФ связали паузу в переговорах по Украине с изменением конъюнктуры

Мирошник: ни один из участников переговоров по Украине не отказывался от них

Ни Россия, ни Украина, ни Соединенные Штаты не отказывались от переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в эфире радио Sputnik заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что диалог был поставлен на паузу в связи с сильным изменением конъюнктуры вокруг него. По мнению дипломата, при продолжении переговоров стороны могут внести корректировки в свои позиции.

«Но пока у трех сторон, которые участвуют в переговорах, никаких изменений, отказа от переговоров нет», — подчеркнул Мирошник.

Посол не исключил, что Киев хотел бы отказаться от переговоров. Однако украинские власти не могут этого сделать из-за риска «навлечь беду» со стороны Вашингтона, пояснил он.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу. Как он сказал, у США сейчас много других дел, из-за этого трудно организовать консультации в трехстороннем формате. Представитель Кремля добавил, что Москва и Киев продолжают по отдельности контактировать с Вашингтоном — обмениваться с ним мнениями и информацией.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Турции.