Препарат для похудения может защищать от инфекций, выяснили ученые

JAMA: «Оземпик» может снижать риск тяжелых инфекций и деменции
Препараты для снижения веса и лечения диабета из группы GLP-1 (такие как Оземпик) могут снижать риск тяжелых инфекций, респираторных заболеваний и деменции. К такому выводу пришли ученые из Первой больницы Китайского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи провели масштабный анализ научных данных, который включал более 1750 клинических испытаний и информацию о состоянии здоровья свыше 3,5 миллиона человек. Основное внимание ученые уделили не только известным эффектам препаратов, но и их возможному влиянию на другие системы организма.

Анализ показал, что применение агонистов GLP-1 связано со снижением риска тяжелых инфекций. Также у пациентов отмечались признаки лучшего состояния дыхательной системы, что может указывать на потенциальную защиту от респираторных заболеваний. Исследователи связывают это с противовоспалительными свойствами препаратов и их способностью уменьшать окислительный стресс в тканях.

Кроме того, появились данные о возможном нейропротекторном эффекте этих лекарств. Результаты анализа согласуются с крупными эпидемиологическими исследованиями, которые ранее доказали связь между применением агонистов GLP-1 и снижением риска развития деменции.

По мнению авторов, такой эффект может объясняться несколькими механизмами. Эти препараты обладают выраженными противовоспалительными свойствами, улучшают кровоснабжение мозга и могут снижать накопление β-амилоида и гиперфосфорилирование белка тау — процессов, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний.

«Рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 присутствуют в ключевых областях мозга, включая гиппокамп и кору, которые играют важную роль в памяти и когнитивных функциях. Их активация может способствовать выживанию нейронов и поддержанию синаптической пластичности», — отметили ученые.

Авторы отмечают, что, несмотря на перспективные результаты, для окончательного подтверждения защитного эффекта препаратов необходимы дополнительные клинические исследования.

