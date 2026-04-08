В России исключили нефть по $60

Инвестстратег Бахтин: нефть не подешевеет до $60 в случае мира между США и Ираном

Даже в случае достижения мира между США и Ираном цена барреля Brent не обвалится до $60, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«С одной стороны, цены на нефть закономерно отреагировали снижением на новости о перемирии, с другой стороны, они потеряли пока лишь около 1/4 от «военного» ценового роста. Это говорит о сдержанных ожиданиях рынка. Речь пока не идет о заключении прочного мира, а о двухнедельном перемирии. Поэтому инвесторы будут делать более твердые выводы исходя из развития ситуации и переговорных сигналов. Даже в случае достижения мира к концу апреля цены на нефть не обвалятся к докризисным $60-65, а скорее на пару месяцев затормозят возле $80», — отметил Бахтин.

По его словам, многим объектам нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке, которые были разрушены или повреждены, требуется долгий и дорогостоящий ремонт, логистика судоходства в регионе тоже не наладится в одночасье. Бахтин добавил, что снижение цен на нефть означает меньший доход российских экспортеров и бюджета, однако драматического снижения стоимости «черного золота» не последует в ближайшие месяцы — нефтяному рынку понадобится время на «залечивание ран». К тому же, во второй половине года доходам российского бюджета поможет ослабление рубля, уточнил инвестстратег.

Снижение глобального проинфляционного риска в случае достижения мира на Ближнем Востоке и нормализации цен на нефть, удобрения, продовольствие позволит ЦБ более уверенно снижать ключевую ставку, констатировал Бахтин. В этом аспекте мирное развитие ситуации вокруг Ирана для России благоприятно, заключил эксперт.

8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии.

