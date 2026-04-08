На нефтяном заводе в Иране прогремело несколько взрывов после объявления перемирия

Mehr: несколько взрывов произошло на НПЗ на юге Ирана

Несколько взрывов произошло на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана после объявления перемирия между Ираном и США, причина неизвестна. Об этом пишет агентство Mehr.

«Сегодня утром после того, как был достигнут режим прекращения огня, несколько взрывов произошло на НПЗ острова Лаван, источник этих взрывов неизвестен», — сказано в материале.

8 апреля армия Израиля объявила, что приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие.

Ранее стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию.