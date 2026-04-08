Более полусотни жителей нижегородского Уреня отравились водопроводной водой

Более полусотни жителей города Урень в Нижегородской области пострадали от кишечной инфекции, возбудитель которой предположительно распространялся с водопроводной водой. Об этом в эфире местного телеканала «Наше регион ТВ» заявил глава муниципального округа Сергей Бабинцев.

По его словам, первые пациенты с «какой-то непонятной кишечной инфекцией» обратились в Уренскую ЦРБ вечером в воскресенье. К вечеру вторника число заболевших достигло 54 человек, пятеро госпитализированы, четверо из них — дети. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, у них диагностирован норовирус.

Довольно быстро сталшо понятно, что все заболевшие живут в центре Уреня. После этого был создан штаб с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Бабинцев отметил, что благодаря оперативной реакции «размах этого заболевания сейчас локализован».

В ночь на понедельник «в очаговом микрорайоне от центра города до Черемушек» прохлорировали водопроводную воду, с понедельника в городе закрыты или отправлены на дистант все детские учреждения.

Взятые со всех водопроводных скважин Уреня пробы не содержат патогенной микрофлоры и вирусов, заверил Бабинцев. Наиболее вероятной причиной ЧП он назвал «однократное попадание каких-то паводковых либо сточных вод в водопровод».

«Поставлены так называемые ловушки на водопроводных и канализационных сетях с единственной целью — чтобы все-таки найти источник этого заражения и найти находящиеся в водопроводной сети микробы и вирусы», — сообщил глава округа.

По словам Бабинцева, социальные учреждения — школы, детские сады, ФОК и так далее — останутся закрытыми как минимум до четверга. Параллельно в городе началась вакцинация против гепатита А: Бабинцев подчеркнул, что «это такая превентивная мера, как говорится, на всякий случай — пока наличие гепатита А, естественно, не подтверждено».

«Еще раз говорю о необходимости не пить сырую воду, после мытья посуды и овощей и фруктов все споласкивать кипяченой водой. Мы заказали поставку во все торговые сети дополнительной партии бутилированной воды», — сказал Бабинцев.

В ближайшее время, по словам главы округа, будет заключен контракт со спецфирмой для промывки всего водопровода. На это время подачу воды придется перекрыть, власти организуют подвоз воды жителям.

