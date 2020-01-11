Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета близ Тегерана 8 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил иранский военнослужащий.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Позже в Иране заявили, что украинский лайнер был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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