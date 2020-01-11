Роухани: необходимо устранить недостатки систем ПВО после сбитого украинского самолета

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что необходимо нейтрализовать погрешности систем противовоздушной обороны после того, как иранские военные ошибочно сбили самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Тегеране заявили, что иранские военные приняли пассажирский лайнер за вражескую цель, предполагая, что это возможное нападение со стороны США.

«Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись», — сказал президент.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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