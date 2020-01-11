США, Япония и Монголия призвали КНДР остановить пуски ракет
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США обратились к Северной Корее с призывом прекратить пуски баллистических ракет. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США.
Кроме того, к призыву США присоединились Япония и Монголия.
Они также обратились к КНДР с просьбой соблюдать обязательства по резолюции Совбеза ООН, а также призвали начать переговоры для выполнения решений саммита в Сингапуре.
«Соединенные Штаты, Япония и Монголия подтвердили, что КНДР должна прекратить провокации», — говорится в заявлении.
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