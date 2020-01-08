СМИ опубликовали видео запуска иранских ракет по военным базам США в Ираке

Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военной базе США «Айн-аль-Асад» на западе Ирака.

«На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американским базам в ответ на убийство генерала Сулеймани», — говорится в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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