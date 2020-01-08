По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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По военной базе, на которой расположены военные США в Ираке, нанесен ракетный удар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Соединенных Штатов.

Ракеты были выпущены по авиабазе Аль-Асад.

На данный момент данных о погибших и пострадавших нет, масштаб ущерба неизвестен.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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