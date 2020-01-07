CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.

По данным канала, повышенная боеготовность военных США может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки.

По словам источника, американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана. Второй источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы «к угрозе нападения».

Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты. Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для создания собственных атак.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД России обвинили США в сокрытии ошибок выдуманными факторами

— Глава Пентагона рассказал, чем будет руководствоваться США при ударах по Ирану