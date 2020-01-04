Military Watch пофантазировало о российских самолетах будущего
Американское издание Military watch представило, как будут выглядеть пять российских самолетов, которые можно будет увидеть после 2020 года.
Как отмечает журнал, российский оборонный сектор все больше вкладывает средства в разработку новых боевых самолетов следующего поколения.
Предполагается, что проектируемый в России бомбардировщик ПАК ДА будет оснащен гиперзвуковыми баллистическими ракетами и станет ответом на китайский H-20 Китая и американский B-21 Raider.
«Этот межконтинентальный стратегический бомбардировщик следующего поколения, как ожидается, совершит свой первый полет не позднее 2025 года», — говорится в тексте.
Авторы статьи предполагают, что в ближайшее время Россия может также выпустить новую модель истребителя МиГ-29 под названием «МиГ-36» или «МиГ-41». Усовершенствованный истребитель, как считает издание, будет собирать в себе лучшие характеристики МиГ-25 и МиГ-31.
Российская сторона может заняться модернизацией и истребителя нового поколения Су-57. Кроме того, в настоящее время страна якобы ведет работы по созданию преемника многоцелевого сверхзвукового самолета Як-141, заключает журнал.