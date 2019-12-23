Первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» передали Минобороны

Военные России получили от концерна ВКО «Алмаз-Антей» первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Уточняется, что торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. На полигоне были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Отмечается, что приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Государственные испытания новой ЗРС С-350 «Витязь-ПВО», которая должна заменить С-300ПС, завершились весной 2019 года. Тогда же было запущено производство первого серийного комплекта.

Система С-350 «Витязь» разработана с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями.

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