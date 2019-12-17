Террористы попытались атаковать сирийский Идлиб

Сирийские солдаты отразили нападение боевиков, которые попыталась атаковать Идлиб с использованием бронетехники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Боренкова.

Сразу две группировки попытались несколько раз напасть на позиции вооруженных сил САР в районе Мешерфы недалеко от Идлиба. Террористы обстреливали позиции правительственных сил. В результате этого погибли трое сирийский солдат, а еще 20 получили ранения. Боевики также понесли ущерб: был уничтожен их танк и несколько боевых машин.

«Все атаки боевиков отбиты», — рассказал Боренков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция захватила в Сирии боевика ИГ (организация запрещена в России), организовавшего теракт в России

— Подозреваемых в терроризме задержали в Москве и на Южном Урале

— Американскую колонну обстреляли в Сирии по пути в Ирак