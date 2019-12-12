Источник: один из пропавших без вести на «Адмирале Кузнецове» обнаружен мертвым

На авианосце «Адмирал Кузнецов», на котором в четверг, 12 декабря, случился пожар, было обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Как известно, это был один из трех человек, которые числились пропавшими без вести. В данный момент проводятся поиски еще двоих.

«Один из пропавших без вести обнаружен без признаков жизни», — приводит слова источника.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на корабле «Адмирал Кузнецов» пострадали 12 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Возросло количество пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

— Стала известна причина пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

— «Густой черный дым»: «Адмирал Кузнецов» загорелся в Мурманске