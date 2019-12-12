Источник: один из пропавших без вести на «Адмирале Кузнецове» обнаружен мертвым
На авианосце «Адмирал Кузнецов», на котором в четверг, 12 декабря, случился пожар, было обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
Как известно, это был один из трех человек, которые числились пропавшими без вести. В данный момент проводятся поиски еще двоих.
«Один из пропавших без вести обнаружен без признаков жизни», — приводит слова источника.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на корабле «Адмирал Кузнецов» пострадали 12 человек.
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