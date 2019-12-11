В России разработали аналог М16 под советский патрон

Российская компания создала аналог штурмовой винтовки AR-15 (М16), которая стоит на вооружении армии США, под советский автоматный патрон калибра 7,62х39 мм. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что разработка уже прошла испытания.

Как стало известно, пуля у такого патрона в два раза тяжелее, чем у пули для М16.

«Соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы», — рассказали в компании-разработчике ООО «Промтехнология».

Также данной организацией был создан вариант оружия, который позволяет вести автоматический огонь.