КНДР сняла тему денуклеаризации с повестки переговоров с США
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Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с Соединенными Штатами, передает Reuters.
«Нам не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки», — сказал Сон.
По его мнению, американская сторона преследуют свои внутренние цели, призывая к «устойчивому и содержательному диалогу», который на самом деле является «попыткой выиграть время».
Ранее Пхеньян призвал США смягчить свою позицию и не настаивать на односторонней денуклеаризации Пхеньяна, потребовав также снятия санкций.
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