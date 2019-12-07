Саудовская Аравия поможет в расследовании стрельбы на базе ВМС США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд направил поручения для представителей спецслужб страны для того, чтобы они оказывали поддержку властям США при расследовании дела о стрельбе на базе ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщается в Twitter посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Уточняется, что до этого саудовский король и президент США Дональд Трамп провели телефонный переговоры.

Кроме того, стало известно, что Федеральное бюро расследований США возглавит разбирательство по этому делу, говорится в Twitter ФБР.

Стрельба на американской базе Пенсакола произошла в пятницу, 6 декабря, утром. Один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли четыре человека, еще 11 получили травмы.

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