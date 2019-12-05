Трамп рассказал о глубоком уважении НАТО к США

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что на саммите НАТО все члены уважительно относились к американской стороне. Об этом он написало в Twitter.

Он назвал поездку в Лондон, где прошел саммит, очень успешной. Ведь на ней, как рассказал Трамп, он поладил с лидерами стран-членов альянса и даже заставить их платить больше на $130 млрд ежегодно.

«Для США никакого роста расходов, только глубокое уважение!» — подчеркнул Трамп.

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