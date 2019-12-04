В НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Страны НАТО считают «агрессивные действия» России и международный терроризм главными угрозами безопасности альянса. Об этом сообщается Лондонской декларации, опубликованной по итогам встречи в Лондоне.
«Мы, как союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности», — сказано в документе.
Также в сообщении отмечается, что НАТО сталкивается в незаконной миграцией и с кибер- и гибридными угрозами.
Страны альянса также заявили, что остаются открытыми для диалога и конструктивных отношений с Россией.
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