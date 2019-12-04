В Кремле отреагировали на план НАТО об увеличении расходов на оборону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план НАТО об увеличении расходов на оборону лишь подкрепляет убеждение Москвы об экспансионистской деятельности альянса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Он также отметил, что данное решение Североатлантического альянса «не может не вызывать обеспокоенность»

Представитель Кремля напомнил о том, что президент России Владимир Путин ни раз заявлял о том, что Москва не намерена ввязываться в гонку вооружений гонку увеличения расходов, губительных для экономики.

«Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем», - подчеркнул Песков.

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