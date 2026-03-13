Размер шрифта
Популярный блогер пытался спасти унесенную в море девушку, но утонул вместе с семьей

В Чили трое членов одной семьи утонули, спасая из воды незнакомую девушку
Популярный блогер и трое других людей стали жертвами трагедии на пляже в Чили, когда бросились спасать девушку, унесенную сильной волной. Об этом сообщает The Sun.

Несчастный случай произошел вечером 9 марта на пляже в городе Альгарробо. 26-летняя Патрисия дель Пилар гуляла там с партнером Фелипе Эрнандесом, когда ее сбила волна и утащила в море. Фелипе сразу прыгнул за ней, но попал в мощный прибой.

43-летний блогер Бен Вуд, его 77-летний отец Норман Рэй Вуд и партнерша Мария Хосе Дуарте стали свидетелями инцидента и также поспешили на помощь, но волны оказались слишком сильными. Никто из них не смог выбраться на берег, выжил только Фелипе, он был эвакуирован на военно-морском вертолете.

Как сообщается, Бен родился и вырос в США, но жил в Чили более 10 лет и стал известен как обзорщик крафтового пива с почти 40 тыс. подписчиков в Instagram, где вел блог с кулинарными рецептами на основе пива.

Ранее на Байкале утонули два автомобиля при попытке проехать по льду на остров Ольхон.

 
