Вышла книга певца Мити Фомина «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу»

Российский певец, артист и телеведущий Митя Фомин написал дебютную книгу в жанре автофикшн. Об этом «Газете.Ru» сообщили в книжном сервисе «Литрес».

В книгу «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу» вошли 13 эссе о ярких эпизодах из насыщенной жизни автора, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

Эссе десятикратного лауреата премии «Золотой граммофон» Фомина автобиографичны и представляют собой случаи из его реальной жизни — сюжеты, из которых автор построил портрет эпохи.

«Сквозь калейдоскоп реалий из жизни певца просвечивает история страны, длиною более чем в четверть века — от бурных, неопределенных, но и полных надежд 90-х, когда только зарождалась российская музыкальная поп-культура, сквозь гламурные нулевые к современным двадцатым. За это время изменилось многое — жизнь людей, вкусы и тренды, но оборачиваясь назад и рассказывая обо всех этих переменах, Митя Фомин остается предан своей оптимистической интонации и неизменной вере, что все будет хорошо», — рассказывают в книжном сервисе.

Сам Фомин признается, что не мыслит человека без книги.

«В разные периоды жизни она является неотъемлемой частью его взглядов, философии, знаний, вдохновения. Я настолько люблю и дорожу жизнью, что для меня важен каждый шаг и каждая минута… Несомненно, жизнь — лучший сценарист, который подбрасывает все новые вводные того нескончаемого спектакля, который разворачивается у нас внутри и снаружи. Сами того не замечая, мы играем разные роли, руководствуясь внутренним голосом, слышимым только нами да Господом Богом. Здесь собраны лишь некоторые, но значимые для меня роли, в которых вы еще больше узнаете себя и меня. Приятного прочтения», — обращается к читателю Митя Фомин.

Электронная книга «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу» доступна для приобретения на сайте и в приложении Литрес с 13 марта. Артист планирует создание аудиоверсии с авторской музыкой.

