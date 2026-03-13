Экс-министру Абызову продлили арест

Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что бывший чиновник, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, останется под стражей до 15 июня 2026 года.

6 октября Абызову было предъявлено новое обвинение в мошенничестве, подсудимый свою вину по делу не признает.

По версии следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей. Также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

До этого Абызов был приговорен по другому делу к 12 годам лишения свободы — по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Кроме того, его оштрафовали на 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Абызов сможет вернуться на госслужбу после колонии.