Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-министру Абызову продлили арест

Суд продлил до 15 июня арест экс-министру Абызову
Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что бывший чиновник, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, останется под стражей до 15 июня 2026 года.

6 октября Абызову было предъявлено новое обвинение в мошенничестве, подсудимый свою вину по делу не признает.

По версии следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний, «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», в размере 4 млрд рублей. Также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

До этого Абызов был приговорен по другому делу к 12 годам лишения свободы — по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Кроме того, его оштрафовали на 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Абызов сможет вернуться на госслужбу после колонии.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!