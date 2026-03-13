Названа лучшая команда Лиги чемпионов прямо сейчас

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, назвав лучшую команду Европы на данный момент.

«Сейчас лучшей командой, наверное, выглядит «Бавария», но мы же ведь знаем, как сложно дойти до финала Лиги чемпионов. Какие бывают моменты, какие бывают игры. Думаю, из всех участников «ПСЖ», «Бавария», «Реал Мадрид» и «Барселона» все равно стоят особняком, но что будет дальше, никто не знает», — подчеркнул Деменко.

«ПСЖ», «Бавария» и «Реал Мадрид» одержали крупные победы в первых матчах 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Парижане со счетом 5:2 разгромили лондонский «Челси», «Бавария» разнесла в Бергамо «Аталанту» (6:1), а «Реал» дома расправился с «Манчестер Сити» (3:0). «Барселона», играя в гостях с «Ньюкаслом», пропустила ближе концу встречи, но на исходе добавленного времени ушла от поражения, реализовав пенальти – 1:1.

Ранее «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде.