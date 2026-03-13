Размер шрифта
В бундестаге назвали Украину «коррупционной трясиной»

Депутат Вайдель: конфликт на Украине должен был закончиться давным-давно
Carsten Koall/Global Look Press

Спонсируя Украину, Германия вливает миллиарды денег немецких налогоплательщиков в «коррупционную трясину». Об этом в соцсети X написала член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

Политик прокомментировала слова президента бундестага Юлии Клекнер, которая пообещала президенту Украину Владимиру Зеленскому передать «наилучшие пожелания» немецким налогоплательщикам.

«Какова же реальная цель немецкого правительства в этом вооруженном конфликте, который должен был завершиться давным-давно, помимо вливания миллиардов денег налогоплательщиков в эту коррупционную трясину?», — написала Вайдель.

11 марта Юлия Клекнер приехала с визитом в Киев. В ходе него она заявила, что Россия якобы является «большой угрозой» для Европы и «имеет на прицеле на только Украину». Также в марте депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия уже вовлечена в «системный» конфликт с Россией.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от посещения ФРГ.

Ранее Вайдель возмутилась тем, что Зеленский получил высшую награду ЕС.

 
