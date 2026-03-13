СМИ: операция США и Израиля в Иране будет продолжаться как минимум до апреля

Axios: США готовятся бить по Ирану как минимум еще в течение двух недель

Американо-израильская операция против Ирана будет продолжаться еще как минимум две-три недели, то есть фактически до апреля. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильские и американские официальные лица.

«Израильские и американские официальные лица заявляют, что готовятся к ударам по Ирану как минимум еще в течение двух недель», — говорится в статье.

Axios отмечает, что хотя президент США публично заявляет, что его операция в значительной степени достигла целей, американские и израильские официальные лица утверждают, что пока не было никаких указаний о том, когда боевые действия могут прекратиться.

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что война будет продолжаться «без каких-либо ограничений по времени, столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей и не одержим решительную победу в кампании». В этот же день командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер сообщил, что миссия американских военных состоит в том, чтобы лишить Иран возможности проецировать свою силу и создавать проблемы для судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что источники CNN в разведке США не видят признаков краха иранского режима.