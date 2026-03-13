Размер шрифта
Задержанным украинским агентам может грозить пожизненный срок

Задержанным в Подмосковье и Тверской области агентам ГУР грозит пожизненный срок
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Двум задержанным агентам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины грозит пожизненное лишение свободы за госизмену. Об этом сообщила РИА Новости в ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, задержания прошли на территории Московской и Тверской областей. По версии следствия, подозреваемые передавали украинской стороне информацию о военных объектах и местах дислокации войсковых частей. Речь идет о данных, связанных с объектами на территории Московской, Тульской и Тверской областей.

В ФСБ заявили, что противоправная деятельность подозреваемых была пресечена. Им вменяется статья о государственной измене.

В ведомстве уточнили, что санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 32-летнего мужчину по подозрению в помощи украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ). Во время задержания у мужчины провели обыск, во время которого обнаружили несколько пакетов с наркотиками. В результате было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и покушении на сбыт наркотических веществ.

Ранее жителя приграничного региона России обвинили в госизмене.

 
