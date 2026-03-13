Размер шрифта
Двух россиян заподозрили в передаче Украине данных о военных объектах в РФ

ФСБ сообщила о задержании двух россиян, собиравших данные для ГУР Украины
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Двух россиян задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины и сборе для нее данных о военных объектах в ряде регионов РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

По данным ведомства, граждане установили контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. В ходе переписки они изъявили желание оказать помощь иностранной спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности РФ.

«[Задержанные] по заданию куратора осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей», — рассказали в ФСБ.

11 марта суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю местную жительницу к 17 годам лишения свободы, признав ее виновной в сотрудничестве с украинской разведкой. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, женщина в обмен на возможность выехать за границу срывала брошюры с призывами к службе в Вооруженных силах РФ. Часть листовок она сфотографировала и отправила снимки кураторам, остальные рекламные материалы хранила у себя дома. Осужденная сорвала как минимум 14 брошюр, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае осудили румына, работавшего на украинскую разведку.

 
