Названы главные признаки, по которым можно распознать мошенника в разговоре

Распознать мошенника во время телефонного разговора можно по нескольким признакам. Первый из них — это попытки торопить жертву. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Специалист объяснил, что мошенники могут представиться якобы сотрудником банк или сотрудником полиции.

«Мошенник использует фразы: «Это нужно сделать срочно», «Прямо сейчас», «Нужно в течение 5-10 минут решить», заставляет провести финансовую операцию в моменте», — подчеркнул он.

По словам эксперта, злоумышленники также могут упоминать словосочетание «защищенный счет», запрещать собеседнику общаться с кем-либо, предупреждать о наказании за разглашение информации о тайне следствия или говорить, что дело якобы строго «конфиденциально».

Помимо этого, мошенники могут запугивать жертву серьезным наказанием, если она откажется совершать операцию или выполнять какие-либо другие действия.

Еще одним признаком обмана специалист назвал просьбу продиктовать код из смс от банка и пароль и логин от личного кабинета для «отмены заявки» на кредит или совершение операций.

