Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не прямую угрозу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные», — сказал Столтенберг.

Однако генсек обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также якобы агрессивных действиях против ее соседей - Украины, Грузии.

Он отметил, что союзники Североатлантического альянса будут уделять особое внимание теме последствий прекращения действия ДРСМД.

«Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным», — сказал генсек.

Саммит НАТО состоится 3-4 декабря в Лондоне.

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