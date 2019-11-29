Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не прямую угрозу. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные», — сказал Столтенберг.
Однако генсек обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также якобы агрессивных действиях против ее соседей - Украины, Грузии.
Он отметил, что союзники Североатлантического альянса будут уделять особое внимание теме последствий прекращения действия ДРСМД.
«Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным», — сказал генсек.
Саммит НАТО состоится 3-4 декабря в Лондоне.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО