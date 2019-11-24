Папа Римский призвал мировых лидеров к миру без ядерного оружия
Папа Римский Франциск заявил, что мировым лидерам необходимо сохранить договоры о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал в японском Нагасаки, куда в 1945 году была сброшена ядерная бомба.
По словам понтифика, политическим лидерам нужно сохранить эти принципы, гарантирующие разоружение и нераспространение, в том числе Договор о запрещении ядерного вооружения.
«Прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности», — сказал Франциск.
От также призвал их отказаться от недоверия и предупредил о возможном крахе международной системы контроля над вооружениями.