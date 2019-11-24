Папа Римский призвал мировых лидеров к миру без ядерного оружия

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Папа Римский Франциск заявил, что мировым лидерам необходимо сохранить договоры о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал в японском Нагасаки, куда в 1945 году была сброшена ядерная бомба.

По словам понтифика, политическим лидерам нужно сохранить эти принципы, гарантирующие разоружение и нераспространение, в том числе Договор о запрещении ядерного вооружения.

«Прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности», — сказал Франциск.

От также призвал их отказаться от недоверия и предупредил о возможном крахе международной системы контроля над вооружениями.