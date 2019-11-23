Боевые роботы могут появиться в России к 2025 году

В России к 2025 году могут появиться группировки боевых роботов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, планы по разработке боевых роботов, которые смогут выполнять боевые задачи, намечены в дорожной карте развития военной отрасли с 2020 года.

Так к 2025 году планируется закрытие проекта в опытно-конструкторском плане, после чего начнется этап интеграции группировок роботов в систему управления Вооруженных сил России.

Беспилотные роботизированные подразделения должны будут выполнять специфические задачи. Также рассматривается создание транспортно-заправочной машины и оснащение шасси стрелково-гранатометным модулем, способным запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.