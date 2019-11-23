Американский беспилотник потеряли в Ливии

Африканское командование ВС США рассказали о потере американского беспилотника в Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что беспилотник был привлечен к мониторингу экстремистской деятельности.

В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата «имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии».

На данный момент в командовании ведется расследование причин и деталей инцидента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдеп США обвинил Россию в попытке использовать конфликт в Ливии в своих интересах

— Уйти, но остаться: зачем Трамп выводит военных с Ближнего Востока

— Миф о непобедимости: в чем слабость армии США