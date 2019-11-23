Американский беспилотник потеряли в Ливии
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Африканское командование ВС США рассказали о потере американского беспилотника в Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что беспилотник был привлечен к мониторингу экстремистской деятельности.
В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата «имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии».
На данный момент в командовании ведется расследование причин и деталей инцидента.
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