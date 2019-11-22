В Кремле заявили, что расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, речь идет об испытании нового вооружения, поэтому расследование может носить «исключительно закрытый характер».

Он также подчеркнул, что они носят секретный характер.

Накануне в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил ордена Мужества вдовам погибших при испытаниях, присужденные посмертно.

Авария произошла в августе на полигоне под Северодвинском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.