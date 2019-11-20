Нарышкин рассказал о взаимодействии разведок России и США
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Москва продолжает сотрудничество с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, взаимодействие ведется «в том числе с ЦРУ».
Нарышкин отметил, что главным направлением взаимодействия российской разведки с американской службой является борьба с международным терроризмом.
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