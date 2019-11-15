Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

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ХХ/YouTube.com

В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА «Новости».

Кроме того, как сообщили в Генштабе, четверо военнослужащих получили ранения, из них трое в тяжелом состоянии.

Пожар на складе в Балаклее происходит не первый раз. В мае 2018 года там также произошли взрывы.

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