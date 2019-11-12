ДНР заявила о завершении процесса разведения сил и средств в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) сообщила СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств в районе Петровского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслана Якубова.

Как отмечается, ОБСЕ было передано уведомление о завершении первого трехдневного цикла.

«Силы и средства Народной милиции ДНР выведены за пределы участка», — сообщил Якубов.

Он также отметил, что после того, как все стороны заявят о завершении отвода, на участок прибудут наблюдатели. Они проведут инспекцию, по итогам которой составят специальный отчет.

«В свою очередь, ДНР полностью придерживается согласованного Контактной группой плана-графика, и после верификации СММ ОБСЕ, а также публикации оперативного отчета, мы готовы приступить ко второму циклу практических мероприятий», — подчеркнул Якубов.

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