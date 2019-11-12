Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Как отмечается, 21 курсант были переведены в инфекционную больницу с целью профилактики.

Юноша поступил в ОКБ № 2 в тяжелом состоянии, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, взяли анализы, однако спустя несколько часов он умер.

Лечение проводили в условиях реанимации.

«По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит», — говорится в сообщении.

У переведенных курсантов обнаружены ОРВИ и ангина.

В настоящее время в училище работает спецкомиссия Министерства обороны России, проводится расследование произошедшего.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что все лица, которые как-то контактировали с умершим, были вакцинированы, а также прошли профилактическую антибиотикотерапию.

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