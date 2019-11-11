Патрушев: выход США из ДРСМД показал, что они могут поступиться безопасностью союзников

close
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности показал Евросоюзу, что американцы готовы поступиться безопасностью союзников для достижения личных целей. Об этом он рассказал «Российской газете».

«Пример с развалом американцами ДРСМД дал понять европейцам, что во имя реализации своих частных приоритетов Белый дом готов легко поступиться безопасностью своих союзников», — сказал Патрушев.

Он добавил, что среди партнеров США в евроатлантическом регионе также растет понимание того, что бездумное следование в фарватере Вашингтона может иметь разрушительные последствия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мечтают о превосходстве: Горбачев объяснил выход США из ДРСМД

Москва выразила готовность к размещению РСМД США у границ России