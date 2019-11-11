Патрушев: выход США из ДРСМД показал, что они могут поступиться безопасностью союзников

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности показал Евросоюзу, что американцы готовы поступиться безопасностью союзников для достижения личных целей. Об этом он рассказал «Российской газете».

«Пример с развалом американцами ДРСМД дал понять европейцам, что во имя реализации своих частных приоритетов Белый дом готов легко поступиться безопасностью своих союзников», — сказал Патрушев.

Он добавил, что среди партнеров США в евроатлантическом регионе также растет понимание того, что бездумное следование в фарватере Вашингтона может иметь разрушительные последствия.

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