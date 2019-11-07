Антонов напомнил о шансе сохранить Договор по открытому небу
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты могут и не выйти из Договора по открытому небу, передает ТАСС.
Посол напомнил, что американская сторона еще официально не говорила о том, что собирается разорвать соглашение.
Антонов подчеркнул, что, если США все же решат выйти из Договора, то это будет ударом по мировой безопасности.
«Слишком мало у нас осталось сегодня договоров с тем, чтобы можно было легко от них избавляться», — отметил Антонов.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и действует с 2002 года. Документ позволяет странам-участницам этого соглашения открыто совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
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