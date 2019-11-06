Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали», — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что были также задержаны сестра аль-Багдади и ее муж.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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