В США увидели в России реальную военную угрозу
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Россия по-прежнему представляет реальную военную угрозу для США, а также угрожает интересам американской стороны в Европе.
Такое мнение выразили авторы доклада, представленного в исследовательском институте Heritage Foundation.
Авторы доклада утверждают, что Россия делает серьезный акцент на усилении армии и обороспособности.
Кроме того, в докладе говорится, что США опасаются российского арсенала ядерных вооружений.
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