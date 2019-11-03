В США увидели в России реальную военную угрозу

Россия по-прежнему представляет реальную военную угрозу для США, а также угрожает интересам американской стороны в Европе.

Такое мнение выразили авторы доклада, представленного в исследовательском институте Heritage Foundation.

Авторы доклада утверждают, что Россия делает серьезный акцент на усилении армии и обороспособности.

Кроме того, в докладе говорится, что США опасаются российского арсенала ядерных вооружений.

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