МИД Турции ответил на принятие в США законопроекта о санкциях

В министерстве иностранных дел Турции прокомментировали одобренный Палатой представителей Конгресса США пакет санкций в отношении государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что МИД Турции осудил решение о введении ограничительных мер из-за покупки российских систем С-400, а также военной операции в Сирии. Законопроект назвали противоречащим «духу НАТО», а также достигнутому по Сирии соглашению с американской администрацией.

Кроме того, Турция обратилась к США с призывом не ухудшать отношения двух стран, а также перестать «использовать вопросы двухсторонних отношений для внутриполитических целей».

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