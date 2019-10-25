США отправят дополнительные силы в Сирию для защиты нефтяных месторождений
Пентагон пришлет дополнительные силы на северо-восток Сирии, которые будут защищать нефтяные месторождения от террористов ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское оборонное ведомство.
Также Минобороны США направит в данный регион дополнительные средства.
Американская сторона надеется, что эти действия позволят предотвратить возвращение нефтяных объектов террористам.
«Мы должны лишить ИГ этого потока доходов, чтобы гарантировать отсутствие возможности ее возрождения», — отметили в Пентагоне.
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