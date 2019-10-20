В НАТО раскритиковали предложенный Путиным мораторий на установку РСМД

Бывший заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер прокомментировал предложение России на введение моратория на установку ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что он счел предложения в послании президента России Владимира Путина бессмысленными, а также «лишенными основания».

По мнению Готтемюллера, российская сторона предлагает ввести мораторий «в одностороннем порядке», поскольку Россия «уже развернула эти ракеты».

Бывший заместитель генсекретаря НАТО добавил, что таким образом Москва хочет «верифицировать американские ракеты».

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