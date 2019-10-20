Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что возобновит военную операцию в Сирии, если США не выполнит свои обязательства.
Об этом сообщает Anadolu.
По словам турецкого лидера, Анкара предпримет данный шаг, в случае если по истечении 120 часов вывод курдских сил не произойдет.
Эрдоган выразил надежду, что американская сторона покажет «приверженность выполнению данных Турции обещаний».
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