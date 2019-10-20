Турция и США договорились создать зону безопасности на границе Сирии

Советник турецкого президента Ясин Актай заявил, что Турция и США договорились о создании на турецко-сирийской границе зоны безопасности протяженностью 444 км. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам советника, в ходе встречи обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности. Ее глубина составит 32 км, а протяженность 444 км.

Отмечается, что в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор.

Также Актай заявил, что отсутствие письменной договоренности с США не говорит о несогласии по этому вопросу.

При этом он уточнил, что сотрудничество Вашингтона и Анкары в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.

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